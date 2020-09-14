Хоакин Феникс снимется в сиквеле «Джокера» за $50 млн

Американскому актеру Хоакину Фениксу предложили $50 млн гонорара за главную роль во второй части «Джокера».

Об этом сообщает Mirror, ссылаясь на инсайдеров. Источник рассказал порталу, что студия Warner Bros. таким гонораром хочет заставить Феникса вновь сыграть роль Джокера. Известно, что если актер согласится на условие студии, то эта сумма станет самой большой зарплатой в карьере Феникса.

Сообщается, что изначально актер отказывался от участия в съемках сиквела «Джокера», однако в последнее время он изменил свое мнение на этот счет.

Сейчас создатели фильма работают над сценарием картины. Кроме того, студия планирует выпустить вслед за этим сиквелом еще одну часть «Джокера». Если Феникс все же согласится приступить к съемкам, то планируется, что зрители увидят вторую часть в 2022 году, а следующую — еще через два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обещанная в октябре премьера фильма «Чудо-женщина 1984» перенесена.