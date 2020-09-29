В Новой Зеландии завершены съемки второй части «Аватара»

В Новой Зеландии завершены съемки второй части &#171;Аватара&#187;
"Аватар-2". Фото: youtube.com

Режиссер справился со своей задачей и его не остановила пандемия коронавируса.

В Новой Зеландии завершились съемки второй части фильма «Аватар». Этому не смогла помешать пандемия коронавируса, о чем сообщил режиссер Джеймс Кэмерон, пишет ТАСС. Ожидается, что премьера состоится в 2022 году.

Создатель фильма отметил, что из-за ограничений, введенных в связи с эпидемиологической обстановкой, были потеряны 4,5 месяца. Поэтому дата показа «Аватара 2» смещена, но он состоится и это уже хорошая новость, считает Кэмерон.

«Мы можем работать, можем снимать и жить более или менее нормально здесь уже сейчас, так что я не вижу никаких препятствий для того, чтобы закончить работу над обеими картинами»,

— отметил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что японец показал рыбу как из фильма «Аватар».

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В Новой Зеландии завершены съемки второй части «Аватара»