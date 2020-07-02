Японец показал рыбу как из фильма «Аватар»

Японец показал рыбу как из фильма &#171;Аватар&#187;
Пост широко обсуждают в сети. Фото: https://twitter.com/azusa54

Он отметил, что такие необычные рыбы встречаются очень редко.

Фотографией поделился японский блогер Мияги Азуса в своем Twitter-аккаунте. На ней мужчина позирует с огромной разноцветной рыбой. Многие пользователи отметили, что подобное существо видели в фильме «Аватар». Автор поста пояснил, что это – не фотошоп и такие рыбы действительно существуют. Улов блогера является представителем вида Thalassoma cupido и обычно эти рыбы встречаются крайне редко.

Пост Азуса уже успел набрать более 230 тысяч лайков и огромное количество комментариев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец показал необычный улов: он поймал гранату. Он тут же позвонил сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на место и забрали опасный предмет.

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