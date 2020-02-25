Петербуржец показал необычный улов: он поймал гранату

Горожанин отправился на рыбалку с магнитом – его улов оказался нетипичным.

Об этом стало известно 25 февраля. Обо всем рассказал петербуржец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина пишет, что пошел с магнитом «рыбачить» в Неве. В итоге он выловил предмет, похожий на боевую гранату. Он тут же позвонил сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на место и забрали опасный предмет. Пока непонятно, что именно обнаружил горожанин – спецслужбы не комментируют находку.

Из воды мужчина также вытащил пулю и нож, который попал в Неву, скорее всего, недавно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нева под конец зимы наконец замерзла. Петербуржцы фотографируют долгожданный снег и рассказывают о реке, покрывшейся льдом.