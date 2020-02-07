Нева под конец зимы наконец замерзла

Петербуржцы фотографируют долгожданный снег и рассказывают о реке, покрывшейся льдом.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем рассказывают петербуржцы в социальных сетях. В последние дни в Северной столице резко похолодало – наконец наступила настоящая зима, с морозами и снегом. Температура опустилась до минус 12 градусов, что позволило Неве полностью покрыться коркой льда. Специалисты при этом отмечают, что это ненадолго и что скоро в город вернется плюсовая температура.

Напоминаем, что в эту субботу ожидается, что воздух прогреется до нуля градусов, а в воскресенье – до двух.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербургу снова грозит наводнение: Нева поднялась более чем на 1,2 метра. Комплекс защитного сооружения Петербурга был вынужден закрыть судопропускное сооружение С-2 из-за чрезвычайно поднявшегося уровня воды.