Нева под конец зимы наконец замерзла

Нева под конец зимы наконец замерзла
Река покрылась льдом, но не надолго. Фото: Pixabay

Петербуржцы фотографируют долгожданный снег и рассказывают о реке, покрывшейся льдом.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем рассказывают петербуржцы в социальных сетях. В последние дни в Северной столице резко похолодало – наконец наступила настоящая зима, с морозами и снегом. Температура опустилась до минус 12 градусов, что позволило Неве полностью покрыться коркой льда. Специалисты при этом отмечают, что это ненадолго и что скоро в город вернется плюсовая температура.

Напоминаем, что в эту субботу ожидается, что воздух прогреется до нуля градусов, а в воскресенье – до двух.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербургу снова грозит наводнение: Нева поднялась более чем на 1,2 метра. Комплекс защитного сооружения Петербурга был вынужден закрыть судопропускное сооружение С-2 из-за чрезвычайно поднявшегося уровня воды.

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