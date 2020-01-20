Петербургу снова грозит наводнение: Нева поднялась более чем на 1,2 метра

Комплекс защитного сооружения Петербурга был вынужден закрыть судопропускное сооружение С-2 из-за чрезвычайно поднявшегося уровня воды.

Погода в Северной столице остается переменчивой. Тепло и слякоть сменились порывистом ветром, нагоняющим волну в Финском заливе. В течение понедельника, 20 января, вода значительно поднялась, из-за чего пришлось закрыть часть затворов дамбы.

Так, онлайн-портал системы предупреждений об угрозе наводнения (СПУН) показывает, что уровень воды в Неве к 21:52 достиг 125 сантиметров. Отметим, что наводнение фиксируется при отметке более 161 сантиметра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что усиление ветра привело к закрытию шести водопропускных сооружений и судопропускное сооружение С-2. При этом на автомобильное движение по дамбе изменения не повлияют.