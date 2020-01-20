Из-за угрозы новоднения в Петербурге закроют часть затворов дамбы

Дамбу в Петербурге частично закрывают. Фото: ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России".

Дамбу в Петербурге частично закрывают. Фото: ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России".

Петербург из-за усиления ветра находится под угрозой наводнения. Часть затворов дамбы 20 января решено закрыть в целях безопасности.

В городе, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 17 м/с. Направление это считается наиболее опасным с точки зрения нагона воды в Неве.

«В связи с ухудшением погодных условии и угрозой повышения уровня воды в дельте реки Невы, принято решение о частичном применении Комплекса защитных сооружений», — сообщили в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России».

По предварительному плану, закрываются шесть водопропускных сооружений и судопропускное сооружение С-2.

Судопропускное сооружение С-1 закрываться не будет. На движение автомобилей перекрытия не повлияют. Проезд будет осуществляться без ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за сильного ветра уровень воды в Неве поднялся почти на метр.