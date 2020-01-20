Уровень воды в Неве поднялся из-за сильного ветра

Уровень воды в Неве поднялся из-за сильного ветра
Дамбу пока что закрывать не собираются. Фото: wikipedia

На город надвигается наводнение – уровень воды поднялся почти на метр.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем свидетельствуют данные дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга. Уровень воды в Неве поднялся почти на метр из-за сильного ветра – на пункте «Горном» на 95 сантиметров.

Напоминаем, что в этот понедельник ветер разгонится до 17 метров в секунду. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее – лучше обходить деревья и шаткие конструкции и не оставлять машины в небезопасных местах.

При этом в Санкт-Петербурге довольно тепло – плюс три градуса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики рассказали об аномально теплой погоде в Петербурге. Стоить отметить, что обычно средняя температура воздуха днем в январе составляет около пяти градусов ниже нуля.

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