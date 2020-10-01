Петербург снова на втором месте по числу больных коронавирусом: 285 человек

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе инфицированных Covid-19. За последние сутки болезнь подхватили 285 человек. По заболеваемости город на Неве остается в тройке лидеров среди других регионов России.

Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Так, Северная столица заняла второе место в соответствующем рейтинге, следом идет Ленобласть — 75 инфицированных Covid-19. «Лидирует» в списке регионов по заболеваемости за последние 24 часа Москва – еще 2 424 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили 29 205 человек.