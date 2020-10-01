Неизвестные облили экс-адвоката Ефремова фекалиями перед интервью

Неизвестные облили экс-адвоката Ефремова фекалиями перед интервью
Эльман Пашаев. Фото: instagram.com

Адвокат Эльман Пашаев не смог вовремя попасть на интервью телеканала «360», где собирался рассказать подробности дела Михаила Ефремова. Юриста облили фекалиями.

Инцидент произошел у редакции МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре. У входа в здание неизвестные облили Пашаева помоями.

Как сообщили на сайте телеканала, Пашаев пообещал рассказать, кто на самом деле стоит за делом о смертельной аварии. По его словам, он обладает эксклюзивными документальными доказательствами того, что расследование было заказным.

Напомним, московский Пресненский суд 8 сентября вынес приговор Михаилу Ефремову по делу смертельном ДТП. Его признали виновным в гибели Захарова и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пашаев раскрыл детали сотрудничества с Ефремовым. Юрист рассказал, что жена актера была категорически против его участия в деле.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп с участием ефремова ефремов эльман пашаев


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В комитете по транспорту прокомментировали ужесточение масочного режима с 1 ...
Баку опровергает заявления о сбитом вертолете своих ВВС
ФСИН вступает на тропу борьбы с тюремными «колл-центрами», ...
В Петербурге за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом
Высокоскоростная дорога Москва – Петербурга может появиться к 2027 году
Неизвестные облили экс-адвоката Ефремова фекалиями перед интервью
«Новые люди — новый транспорт»: какова вероятность получить ...
«Я не боюсь»: Навальный рассказал о своих планах по возвращению в ...