Неизвестные облили экс-адвоката Ефремова фекалиями перед интервью

Адвокат Эльман Пашаев не смог вовремя попасть на интервью телеканала «360», где собирался рассказать подробности дела Михаила Ефремова. Юриста облили фекалиями.

Инцидент произошел у редакции МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре. У входа в здание неизвестные облили Пашаева помоями.

Как сообщили на сайте телеканала, Пашаев пообещал рассказать, кто на самом деле стоит за делом о смертельной аварии. По его словам, он обладает эксклюзивными документальными доказательствами того, что расследование было заказным.

Напомним, московский Пресненский суд 8 сентября вынес приговор Михаилу Ефремову по делу смертельном ДТП. Его признали виновным в гибели Захарова и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пашаев раскрыл детали сотрудничества с Ефремовым. Юрист рассказал, что жена актера была категорически против его участия в деле.