В Петербурге за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом

В Петербурге за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус унес из жизни 22 человек. У всех пациентов были сданы положительные тесты на Covid-19. Город занял второе место по смертности среди регионов РФ.

Об этом стало известно в четверг, 1 октября. Как сообщили на портале «Стопкоронавирус РФ», город на Неве обогнала Москва, которая стала лидером в стране по количеству умерших. В российской столице за указанный период от нового вируса скончались 24 человека.

В на территории России за сутки умерли 169 жителей. В общей сложности, от коронавируса погиб 20 891 пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявлено почти 9 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки.

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