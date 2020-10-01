В России выявлено почти 9 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявлено почти 9 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Коронавирус, похоже, не собирается сдаваться. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Пандемия новой коронавирусной инфекции в России продолжает набирать обороты: буквально за две недели статистика практически вернулась к показателям первой волны распространения COVID-19.

По данным оперативного штаба на 1 октября, за сутки коронавирусом нового типа заразились 8 945 россиян, при этом в 2 426 случаях (27,1%) коронавирус выявлен у контактных лиц, без клинических проявлений. Новые случаи, однако, есть в каждом регионе страны. Нарастающим итогом перенесли опасную инфекцию либо борются с ней более 1 млн 185 тысяч человек.

Скончались за сутки 169 жителей России. В общей сложности, от коронавируса погиб 20 891 пациент. К счастью, люди столь же активно выздоравливают: выписаны из больниц за минувшие сутки 5 985 человек. Победить COVID-19, таким образом, удалось 964 242 людям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 285 зараженных за сутки.

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