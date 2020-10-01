Петербуржцы жалуются на безобразные после ремонта балконы на 2-й Советской

Петербуржцы оказались в шоке от ремонта балконов на 2-й Советской улице. За два года, по словам горожан, он него не осталось и следа.

Как сообщает Neva.Today, жители Центрального района остались недовольны ремонтом балконов дома 25/2 на 2-й Советской улице. Они призвали к тому, чтобы исполнитель работ понес ответственность.

«Проблемы гидроизоляции налицо. Но почему-то ни подрядчик фонда, ни сотрудники устранять все это безобразие не спешат», — отмечают горожане.

Уточняется, что ремонт по адресу проводили около двух лет назад. Жители вспоминают: добиться его удалось, подняв шум в социальных сетях, однако работа оказалась «халтурной». Штукатурка не некоторых участках уже облезла, а на фасаде видны подтеки. Причиной, по мнению местных жителей, стали проблемы гидроизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге намерены расширить «балконную амнистию».