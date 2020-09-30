В Петербурге расширят «балконную амнистию» — горожан избавят от демонтажа за свой счет

В Петербурге депутаты Законодательного собрания предлагают расширить так называемую «балконную амнистию». По новому закону, горожане несут ответственность за дополнительное остекления без проектирования.

Предложение пролонгировать амнистию представили на заседании ЗакСа в среду, 30 сентября.

Отметим, что в начале этого года в ЗакСе уже принимали закон, который пресек возможности для чиновников и коммунальщиков штрафовать петербуржцев за остекление, которое было проведено до принятия изменений.

Как отметил один из авторов инициативы, несмотря на это, ситуация начала развиваться в другом русле. Оказалось, что некоторые управляющие компании заставляют демонтировать остекление через суд, если оно не соответствует правилам благоустройства. В результате жители начали получать массу исков. Горожанам дают два варианта: демонтировать или согласовывать.

«Согласовать остекление единственного балкона невозможно. Для этого нужно заказать проект для всего дома. А это – сотни тысяч рублей», — рассказал депутат Денис Четырбок.

Теперь законодатели хотят изменить закон так, чтобы от горожан не требовали ни сносов, ни согласований, если балкон был остеклен до 11 января этого года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о подготовке изменений в закон.