В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»

Вячеслав Макаров подчеркнул: нужно, чтобы люди понимали, что запрета на остекление в городе нет. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Вячеслав Макаров подчеркнул: нужно, чтобы люди понимали, что запрета на остекление в городе нет. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербургский парламент рассмотрит законопроект, который усовершенствует документ о балконной амнистии. Он защитит владельцев остекленных балконов от претензий управляющих компаний.

По словам спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, поправки в законе освободят от штрафов, претензий и требований демонтажа тех людей, которые провели остекление до 11 января текущего года.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», он подчеркнул, что люди должны понимать, что запрета на остекление в городе нет. И добавил, что нововведения предполагают облегчение жизни людей.

Законопроект будет рассмотрен на ближайших пленарных заседаниях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что балконы в доме на Лесном проспекте, где при обрушении пострадали рабочие, разбирали незаконно. В дело вмешалась прокуратура. В адрес руководителя строительной компании внесли представление.