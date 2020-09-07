В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»

В Петербурге скорректируют закон о &#171;балконной амнистии&#187;
Вячеслав Макаров подчеркнул: нужно, чтобы люди понимали, что запрета на остекление в городе нет. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербургский парламент рассмотрит законопроект, который усовершенствует документ о балконной амнистии. Он защитит владельцев остекленных балконов от претензий управляющих компаний.

По словам спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, поправки в законе освободят от штрафов, претензий и требований демонтажа тех людей, которые провели остекление до 11 января текущего года.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», он подчеркнул, что люди должны понимать, что запрета на остекление в городе нет. И добавил, что нововведения предполагают облегчение жизни людей.

Законопроект будет рассмотрен на ближайших пленарных заседаниях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что балконы в доме на Лесном проспекте, где при обрушении пострадали рабочие, разбирали незаконно. В дело вмешалась прокуратура. В адрес руководителя строительной компании внесли представление.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
балконы макаров новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рецидивисту предъявили обвинение за покушение на убийство и ...
Навальный вышел из комы, его состояние улучшилось
В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»
Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей
Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга
Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа
Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок
Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета