Прокуратура: балконы в доме на Лесном проспекте, где при обрушении пострадали рабочие, разбирали незаконно

Балконы в доме-памятнике №37 корпус 1 по Лесному проспекту, которые рухнули в августе, разбирались незаконно. Прокуратура провела проверку скандального ремонта.

Прокуратура Выборгского района определила, что работы велись незаконно. В ходе ремонта фасада пострадало трое рабочих. Во время работ на мужчин рухнула балконная плита. Двое оказались под завалами бетонной конструкции и угодили в больницу.

Как сообщила «КП-Петербург«, в Фонде капремонта тогда сообщили, что причиной трагического происшествия стали нарушения технологии при демонтаже со стороны подрядной компании «ПСК Реконструкция». Но, как выяснили в прокуратуре, к дому-памятнику вообще нельзя было притрагиваться без разрешения Смольного.

В адрес руководителя строительной компании внесли представление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы опубликовали кадры с места обрушения балконов на Лесном проспекте. Фотографии они разместили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».