На Лесном рухнули два балкона, пострадали рабочие

На Лесном рухнули два балкона, пострадали рабочие
На месте экстренные службы. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Петербурге на Лесном проспекте обрушились балконы одного из домов. На месте уже работают экстренные службы.

О ЧП стало известно сегодня вечером, 7 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». К месту инцидента прибыли сотрудники МЧС и правоохранители.

«Обрушение на Лесном проспекте», — написал автор поста в Сети.

Как сообщил портал 78.ru, в результате обрушения пострадали двое рабочих.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что балконы на Загородном проспекте в Петербурге рухнули прямо на припаркованные под домом автомобили. Машины получили серьезные повреждения.

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новости спб. обрушение происшествия


 

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