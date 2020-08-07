На Лесном рухнули два балкона, пострадали рабочие

В Петербурге на Лесном проспекте обрушились балконы одного из домов. На месте уже работают экстренные службы.

О ЧП стало известно сегодня вечером, 7 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». К месту инцидента прибыли сотрудники МЧС и правоохранители.

«Обрушение на Лесном проспекте», — написал автор поста в Сети.

Как сообщил портал 78.ru, в результате обрушения пострадали двое рабочих.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что балконы на Загородном проспекте в Петербурге рухнули прямо на припаркованные под домом автомобили. Машины получили серьезные повреждения.