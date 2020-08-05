На Загородном обрушились балконы: Gazeta.SPb показывает фото с места событий

На Загородном обрушились балконы: Gazeta.SPb показывает фото с места событий
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Балконы на Загородном проспекте в Петербурге рухнули прямо на припаркованные под домом автомобили, которые получили серьезные повреждения.

Балконная плита одного из балконов шестого этажа упала на нижестоящий. В результате плита рухнула на три припаркованные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального района.

Отмечается, что речь идет об историческом здании – доме, в котором проживал врач С.П. Боткин. Он является объектом культурного наследия регионального значения и, как отметили в администрации, не считается аварийным. В результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли экстренные службы.

«В ближайшее время будет проведено обследование всех балконов дома. Под балконным рядом обрушившейся плиты будут выстроены подпоры, для усиления балконных конструкций»,

— уточнили в пресс-службе.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петроградском районе произошло обрушение фасада одного из домов.

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На Загородном обрушились балконы: Gazeta.SPb показывает фото с места событий