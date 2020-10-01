Больница Семашко заплатит 100 тысяч за «коронавирусные» нарушения

Больница Семашко заплатит 100 тысяч за «коронавирусные» нарушения
Больница им. Семашко. Фото: панорамы "Гугл"

Больнице №38 имени Н.А.Семашко в Пушкинском районе Петербурга придется выплатить штраф в 100 тысяч рублей из-за санитарных нарушений. Расследование провели после того, как у 12 пациентов и одного сотрудника подтвердили коронавирус.

Об этом в четверг, 1 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уточняется, что санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении больницы проводили с 20 мая по 17 июля. В результате было установлено, что в больнице не вели журналы проведения уборок, а журнал термометрии не вели постоянно, в туалетах не было жидкого мыла, не предоставлялись документы о проведении дезинфекции, регистрировались не все лабораторно подтвержденные случаи коронавируса.

Представитель больницы признал вину частично. Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за сутки подтвердили еще 22 летальных случая коронавируса.

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