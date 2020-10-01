Петербуржцы начали скупать маски и перчатки, но в метро их надевают немногие

Петербуржцы начали скупать маски и перчатки, но в метро их надевают немногие
В Петербурге усилили масочный режим. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге торговцы констатируют рост спроса на маски и перчатки. Впрочем, пока одни скупают средства защиты, другие продолжают нарушать «масочный режим» в метро.

В Петербурге с 1 октября усилили масочный режим. Как отмечают читатели gazeta.spb.ru, в общественном транспорте, в том числе в метро, тех, кто поспешил вернуться к маскам, не так много. В подземке пока ограничиваются замечаниями.

Между тем, сервис доставки igooods зафиксировал рост спроса на средства индивидуальной защиты. Запасаться горожане начали еще с 30 сентября. Среди обычных продуктов стало встречаться много корзин с антисептиками, масками и перчатками.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее в комитете по транспорту прокомментировали ужесточение масочного режима. Там отметили, что власти пока не стремятся возвращаться к пакету ограничений.

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