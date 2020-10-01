«Джоконда» да Винчи скрывала эскиз

«Джоконда» да Винчи скрывала эскиз
Мона Лиза. Фото: pixabay.com

Французский исследователь Паскаль Котт нашел на картине Леонардо да Винчи «Джоконда» скрытый эскиз. Он позволил доказать, что сначала художник планировал запечатлеть девушку в другой позе.

Как сообщает Artnet News, исследование ученый начал около 15 лет назад. Он сделал снимок картины с помощью инфракрасного света. Так удалось найти скрытые элементы.

Оказалось, что набросок был сделан с помощью древесного угля и трафарета с отверстиями. В результате исследователь сделал вывод о том, что да Винчи изначально планировал изобразить Мону Лизу вполоборота и смотрящей в сторону. На ее волосах заметен след от заколки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Сербия передаст России картины Рериха в обмен на лист Мирославова Евангелия. Ожидается, что обмен ценными экспонатами пройдет в ближайшее время.

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