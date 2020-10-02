В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 32 смерти от коронавируса

В Санкт-Петербурге почти ежедневно выявляют новые летальные исходы от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб опубликовал данные по смертям от COVID-19 за последние сутки.

Согласно оперативным данным на утро пятницы, 2 октября, в Северной столице за минувшие сутки зарегистрировали 32 смертельных случая среди пациентов, заболевших коронавирусом. Все умершие сдали тесты на COVID-19, которые показали положительный результат.

Всего же за последние сутки в Петербурге нашли 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день общее число заболевших достигло 43 608. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 3 004 человек. Также за минувшие 24 часа в городе сняли диагноз COVID-19 151 переболевшему пациенту, которые сдали отрицательные тесты. А общее число пациентов, которым удалось вылечиться, составляет 29 368.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начнут быстрее делать тесты на COVID-19.