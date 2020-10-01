В Петербурге начнут быстрее делать тесты на COVID-19

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

В Петербурге сократят сроки выполнения исследований на коронавирус. В городе больше не будут перепроверять каждый сомнительный и положительный тест.

Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. С 1 октября перепроверку анализов отменил Роспотребнадзор. Теперь специалисты будут проводить только выборочную повторную проверку проб.

Уточняется, что в Петербурге на каждые сто тысяч населения приходится 447 тестов. При этом в настоящее время в городе на инфекцию успели проверить более 26 тысяч медиков. Антитела нашли более чем у семи тысяч человек.

Пока в Петербурге исследование проб на коронавирус занимаются 49 лабораторий. За весь период в городе проведено более 2,9 миллионов исследований.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге с усилением масочного режима повысился спрос на средства индивидуальной защиты.