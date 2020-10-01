В Петербурге начнут быстрее делать тесты на COVID-19

В Петербурге начнут быстрее делать тесты на COVID-19
Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

В Петербурге сократят сроки выполнения исследований на коронавирус. В городе больше не будут перепроверять каждый сомнительный и положительный тест.

Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. С 1 октября перепроверку анализов отменил Роспотребнадзор. Теперь специалисты будут проводить только выборочную повторную проверку проб.

Уточняется, что в Петербурге на каждые сто тысяч населения приходится 447 тестов. При этом в настоящее время в городе на инфекцию успели проверить более 26 тысяч медиков. Антитела нашли более чем у семи тысяч человек.

Пока в Петербурге исследование проб на коронавирус занимаются 49 лабораторий. За весь период в городе проведено более 2,9 миллионов исследований.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге с усилением масочного режима повысился спрос на средства индивидуальной защиты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
исследования коронавирус в петербурге маски новости спб тесты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В браке у Плющенко и Рудковской родился второй сын
В Петербурге нашли группу в соцсети «ВКонтакте», где продавали детей
Интеграция «Максидома» и Castorama в Петербурге может затянуться
На субсидии театрам в Петербурге потратят шесть миллиардов
«Джоконда» да Винчи скрывала эскиз
В Петербурге начнут быстрее делать тесты на COVID-19
Петербуржцы начали скупать маски и перчатки, но в метро их надевают немногие
В Сосновой Поляне начали сносить хрущевку, в которой последние пять лет ...