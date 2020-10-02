В комздраве объяснили увольнение главврача Мариинской больницы и назначили врио 

В комздраве объяснили увольнение главврача Мариинской больницы и назначили врио 
Мариинская больница. Фото: mariin.ru

В комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали увольнение главного врача Олега Емельянова после 22-х лет работы. Пока его обязанности будет исполнять его заместитель Евгения Рубежова.

Об этом в пятницу, 2 октября, рассказали в петербургском комитете по здравоохранению.

Там уточнили, что Олег Емельянов покидает пост по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности главного врача назначена Евгения Рубежова, которая занимала пост заместителя главного врача.

В ведомстве также добавили, что Емельянов руководил больницей с 1998-го года. За это время в больнице открыли 26 новых структурных подразделений.

Как писала ранее gazeta.spb.ru, сам Емельянов отметил, что уходит со спокойной душой. Врач пояснил, что сделал все, что планировал, и успел устать после 22-х лет работы.

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