В Петербурге появится 15-этажная картина с изображением ромашек

5 октября, в Международный день врача, в Мурино известный художник Алексей Сергиенко создаст самый большой букет ромашек в мире. Картина будет посвящена медработникам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По словам Алексея Сергиенко, работы над инсталляцией начнутся уже в эти выходные. Перфоманс объеденит сразу две даты: Международный день врача и День архитектора в России – оба события проходят 5 октября. Поэтому появление ромашек на фасаде здания не будет случайностью.

Сообщается, что работа с цветами сможет попасть в книгу рекордов Гиннесса как самые большие нарисованные ромашки в мире. Высота картины должна составить 15 этажей.

Напомним, что Алексей Сергиенко уже создавал картины на социально значимые события. До этого художник изображал коронавирус в виде ромашек и облачков, а также президента России Владимира Путина и экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, как изобразил коронавирус художник Алексей Сергиенко.