Петербурженка ответит перед судом за поддельную больничную справку, купленную у «Купчино»

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительный акт в отношении 28-летней местной жительницы. Она обвиняется в использовании заведомо подложного документа.

По данным следствия, обвиняемая в мае текущего года в течении нескольких дней отсутствовала на работе без уважительной причины. Зная, что ее могут уволить за прогулы, горожанка приобрела у станции метро «Купчино» поддельный листок нетрудоспособности, после чего представила его в бухгалтерию, объяснив свое отсутствие.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, факт подделки выявили сотрудниками организации, которые и обратились в полицию.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец отвечал перед судом за поддельные права.