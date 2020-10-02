Петербурженка ответит перед судом за поддельную больничную справку, купленную у «Купчино»

Петербурженка ответит перед судом за поддельную больничную справку, купленную у &#171;Купчино&#187;
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительный акт в отношении 28-летней местной жительницы. Она обвиняется в использовании заведомо подложного документа.

По данным следствия, обвиняемая в мае текущего года в течении нескольких дней отсутствовала на работе без уважительной причины. Зная, что ее могут уволить за прогулы, горожанка приобрела у станции метро «Купчино» поддельный листок нетрудоспособности, после чего представила его в бухгалтерию, объяснив свое отсутствие.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, факт подделки выявили сотрудниками организации, которые и обратились в полицию.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец отвечал перед судом за поддельные права.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб прокуратура санкт-петербурга уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Выбыл из строя»: Кокорин пропустит матч с «Зенитом» ...
В Ленобласти отправят на принудительное лечение женщину, которая уронила в ...
Ремонт в Доме молодёжи «Пулковец» был оценен вице-губернатором Петербурга
Фура зажала Range Rover у ЗСД
В России на 40% выросли продажи подержанных автомобилей
Главный детский инфекционист Петербурга назвала коронавирус не самой ...
В Колпино росгвардейцы задержали хулигана, разбившего магнитолу в такси
Ужесточение «масочного режима», вереницы «скорых» у ...