Эксперт оценил перспективы развития Усть-Луги как геополитического порта России на Балтике

Эксперт оценил перспективы развития Усть-Луги как геополитического порта России на Балтике
Станислав Еремеев. Фото: lengu.ru

Экономист и ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев оценил значение и перспективы переговоров губернатора 47 региона Александра Дрозденко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В ходе деловой встречи политики обсуждали возможность переориентированная белорусских грузов в российские порты на Балтике, в частности, в Устьевым-Луге и Приморске. По словам Еремеева, в случае реализации этого проекта, экономика Ленобласти значительно вырастет. При этом эксперт отмечает, что это сложная, но стратегически важная задача как для России, так и для Белоруссии.

Переориентация белорусских грузов с балтийских стран на порты Усть-Луги и Приморска позволит «обезопасить от недружественных акций и белорусские грузы, и экономические задачи России», — объяснил Еремеев в интервью Online47.ru. Кроме того, это сотрудничество потребует, в том числе, развития судостроения для транспортировки грузов из Белоруссии, а значит, поспособствует появлению новых рабочих мест и, опять же, росту многих сфер экономики не только региона, но и страны в целом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза.

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