В случае необходимости регион способен в течении 24 часов увеличить количество мест для пациентов

В пятницу, 2 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассмотрели возможности увеличения коечного фонда и охвата тестирования на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области тестирование на коронавирус проводится в 12 лабораториях. Всего с начала пандемии проведено 441 334 теста. В период пандемии в медицинских учреждения Санкт-Петербурга была оказана помощь 2044 пациентам из области с коронавирусом.

На данный момент, по словам ведомства, в области развернуто 866 коек для больных коронавирусной инфекций. 14% из них свободы. В случае необходимости регион способен в течении 24 часов увеличить количество мест для пациентов.

Что касается Петербурга, то в городе доступно 4076 коек, на данный момент 12,4% свободных мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для Петербурга и Ленинградской области будет разработана единая система по переработке отходов.