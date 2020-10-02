Для Петербурга и Ленобласти разработают единую концепцию обращения с отходами

Для Петербурга и Ленобласти разработают единую концепцию обращения с отходами. Об этом заявили губернаторы регионов.

Александр Беглов и Александр Дрозденко в ходе встречи договорились о создании акционерного общества с равноправным участием. Главной задачей проекта станет разработка единой концепции обращения с отходами.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, Ленобласть предоставит несколько площадок для современных заводов для переработки мусора.

Создание АО планируется завершить до конца текущего года, в него также войдут энергетический холдинг ПАО «Интер РАО» и банк ВТБ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что указанный проект одобрило Министерство природных ресурсов и экологии России.