Власти Петербурга и Ленобласти определят единого оператора по обращению с отходами

На данный момент сбор, утилизация и переработка мусора остаются нерешенной проблемой для Петербурга. Фото: pixabay.com

На данный момент сбор, утилизация и переработка мусора остаются нерешенной проблемой для Петербурга. Фото: pixabay.com

Министерство природных ресурсов и экологии России одобрило создание на территории Петербурга и Ленобласти единого оператора по обращению с отходами.

Об этом свидетельствует письмо главы Минприроды Дмитрия Кобылкина президенту РФ Владимиру Путину. В частности, министр отмечает, что законодательно юридическое лицо может заключать соглашения сразу с несколькими субъектами. Следовательно, проекту двух регионов ничего не мешает.

Компания, которая возьмет на себя утилизацию отходов в Северной столице и Ленинградской области получит контракт сроком на десять лет. По предварительным оценкам, объем соглашения составит 100 миллиардов рублей, передает РБК — Санкт-Петербург.