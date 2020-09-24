В Ленобласти борются с нелегальными свалками на обочинах

В Ленобласти борются с нелегальными свалками на обочинах
Регион борется с незаконными свалками. Фото: pixabay.com

За лето и начало осени удалось утилизировать более шести тысяч кубометров мусора.

В Ленинградской области объявили войну нелегальным свалкам на обочинах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Летом и осенью государственные предприятия следили за ситуацией и занимались ликвидацией стихийных свалок. Больше всего мусора рядом с дорогами собрали во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. В итоге удалось собрались более шести тысяч кубометров мусора.

Чаще всего россияне складируют у магистралей пластиковые упаковки, старые шины, бытовые отходы и строительный мусор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургских водителей могут начать штрафовать за парковку у мусорных контейнеров. Если документ окончательно одобрят, то за подобную парковку водителей будут штрафовать на 3-5 тыс. рублей.

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