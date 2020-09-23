Петербургских водителей могут начать штрафовать за парковку у мусорных контейнеров

Петербургские власти собираются ввести административную ответственность за перекрытие машиной доступа к мусорным контейнерам.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСобрания Петербурга, соответствующая идея принадлежит депутатам Денису Четырбоку и Алексею Цивилеву. Подготовленный ими законопроект уже получил одобрение на заседании парламентского комитета по законодательству в среду, 23 сентября.

Депутаты хотят ввести в Северной столице штрафы для водителей, которые перекрывают своими машинами доступ к контейнерным площадкам для сбора мусора.

Если документ окончательно одобрят, то за подобную парковку водителей будут штрафовать на 3-5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц будет составлять от 5 до 40 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 до 500 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что плату за штрафстоянку в Петербурге решили не повышать в следующем году.