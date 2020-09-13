Плату за штрафстоянку в Петербурге решили не повышать в следующем году

В Петербурге в следующем году тариф за перемещение и хранение задержанных транспортных средств останется на уровне 2020 года.

Об этом сообщает комитет по тарифам Петербурга. Решение приняли на заседании ведомства.

Так, стоимость эвакуации транспортных средств категории А, В, М, С1 и D не должна превышать 3004 рублей, категорий С, D – 18 026 руб., категорий BE, C1E, D1E – 21 031 руб., СE, DE — 24 035 руб.

При этом стоимость штрафстоянки для категорий А, В, М, С1 и D1 составит не больше 54 руб./час, С, D – 107 руб./час, BE, C1E, D1E –214 руб./час и 321 руб./час для категорий СE, DE.

Уточняется, что тариф на перемещение и хранение задержанных машин устанавливается по результатам торгов. Тарифы, которые установил комитет – отправная точка для понижения на торгах. Если они не состоятся, комитет по тарифам установит плану не выше этого базового уровня.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Смольном в настоящее время рассматривают три варианта тарифа на проезд в общественном транспорте.