В Смольном думают о трех вариантах тарифа на проезд в следующем году

В Смольном думают о трех вариантах тарифа на проезд в следующем году
В Петербурге обсуждают повышение цены проезда. Фото: Baltphoto

В Петербурге рассматривают три возможных модели тарифа на проезд в общественном транспорте в следующем году.

Их представили на нулевых чтениях бюджета в Законодательном собрании Петербурга, передает «Мойка78».

Варианты представил комитет по транспорту. Первый вариант предполагает, что стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга не изменится. По второму сценарию, цены на проезд вырастут выше уровня инфляции. Еще один вариант – рост тарифа на уровне инфляции.

Ранее глава комитета по транспорту Кирилл Поляков заявлял о том, что в Петербурге обсуждают увеличение стоимости билета на одну поездку. Утверждалось, что изменения в большей степени скажутся на гостях Петербурга, а не на жителях города.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге транспортная реформа, которая была отложена на осень следующего года, может состояться еще позже. Причиной может послужить «наследство» экс-главы комитета по транспорту Александра Головина.

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