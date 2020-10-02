Петербургские медики начнут прививаться от коронавируса с 5 октября

Медицинские работники, стоящие на передовой в борьбе с патогеном, должны быть защищены в первую очередь. Фото: gov.spb.ru

Медицинские работники, стоящие на передовой в борьбе с патогеном, должны быть защищены в первую очередь. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице начнется вакцинация врачей и медицинских работников первым российским препаратом от коронавируса “Спутник V”.

В понедельник, 5 октября, уколы будут поставлены первым 40 медикам из двух городских стационаров. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

В эфире телеканала «78» Сарана сообщил, что первыми защитятся от вируса 21 работник больницы имени Боткина и 21 медик из городской больницы №40.

Отметим, что вакцинация является добровольной. Тем врачам, которые успешно переболели инфекцией, прививки ставить не планируется. Особое внимание будет уделено специалистам из приемных покоев и реанимаций — им поставить вакцину предложат в первую очередь. В скором времени в город доставят еще 4667 доз препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация от Covid-19 педагогов и врачей будет добровольной.