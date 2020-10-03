В Петербурге на коронавирус проверили еще 28 781 человека

В Петербурге на коронавирус проверили еще 28 781 человека
Жителей просят использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирусную инфекцию нового типа. За сутки в городе успели обследовать 28 781 человека.

Об этом стало известно в субботу, 3 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 2676 человек. Из них 33 — в обсерваторе, 695 — контактные, 1948 — на самоизоляции.

За указанный период также было обработано 202 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как правильно носить медицинскую маску.

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