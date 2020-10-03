Россиянам раскрыли правильный способ ношения медицинской маски

Россиянам раскрыли правильный способ ношения медицинской маски
Можно носить любой тип маски: медицинскую, тканевую или сделанную своими руками. Фото: pixabay

Медицинскую маску необходимо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Об этом рассказал член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко.

По его словам, любая маска лучше, чем ее отсутствие. При этом средство индивидуальной защиты требуется все время менять и после использования выбрасывать.

В интервью радио Sputnik специалист отметил, что при использовании классической медицинской маски следует носить ее стерильной стороной к лицу, а многоразовую маску — регулярно стирать.

Бровко добавил, что между ношениями СИЗы можно убирать в отдельный карман, либо класть в маленький пакет, чтобы на них не попадала пыль и грязь с улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ослабляет иммунитет к коронавирусу. По словам специалистом, необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук, социальную дистанцию и не переохлаждаться.

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