Петербург занял второе место по количеству коронавирусных пациентов: за сутки заразились 358 человек

В Северной столице ежедневно обновляются официальные данные о числе инфицированных Covid-19. За сутки болезнь подхватили 358. Город остается на втором месте в рейтинге по заболеваемости коронавирусом среди регионов России.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса нового типа, лидирует в списке Москва — за сутки вирус подхватили 2 884 человека. В Ленобласти болезнь выявили у 79 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в ВОЗ посоветовали не прибегать к возвращению карантина в России из-за коронавируса. Специалисты отметили, что возвращение таких мер может в очередной раз сильно ударить по экономике.