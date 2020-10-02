В ВОЗ посоветовали не прибегать к возвращению карантина в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с COVID-19 в стране и высказала мнение о возможном возвращении ограничений.

Вуйнович отметила, что в настоящее время давать отпор распространяющемуся патогену стало легче из-за того, что болезнь достаточно изучена специалистами. Поэтому повторения зимне-весенней ситуации стране не грозит. Опыт и способность системы здравоохранения должным образом реагировать на ситуацию позволит избежать введение коронавирусных ограничений.

Представитель ВОЗ сообщила, что возвращение карантина может в очередной раз сильно ударить по экономике, поэтому введения данных мер следует не допускать. Также, рискуют возникнуть проблемы с организацией лечения для пациентов с другими, не менее важными заболеваниями — онкологией, диабетом, проблемами с сердцем и сосудами. Усугубит возвращение строгого карантина и психическое состояние людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учёные считают молодёжь главным переносчиком коронавируса.