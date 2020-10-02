Учёные считают молодёжь главным переносчиком коронавируса

Специалисты Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, что именно молодое поколение имеет самый большой шанс передачи коронавирусной инфекции друг другу. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

В пятницу, 2 октября, американские учёные опубликовали данные своего исследования, в котором они хотели выяснить наиболее вероятные пути передачи коронавирусной инфекции.

По информации специалистов, около 71% заражённых не передали вирус другим людям. При этом, на 8% заболевших приходится 60% новых случаев.

Также, учёные проанализировали шансы заражения коронавирусом. Им удалось выяснить, что легче всего заразиться от человека своей возрастной группы, при том, что у молодёжи данный риск в несколько раз выше, чем у старшего поколения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обычная осенняя простуда может помочь в борьбе с коронавирусом.