Сезонная простуда может помочь спастись от заражения COVID-19

Сезонная простуда может помочь спастись от заражения COVID-19
В-клетки также вырабатываются иммунитетом после перенесенной простуды. Фото: pixabay.com

Оказалось, что после перенесенной сезонной простуды иммунная система человека гораздо лучше справляется с защитой от клеток коронавируса SARS-CoV-2.

Американские ученые проанализировали образцы крови больных, выздоравливающих от коронавирусной инфекции, и обнаружили, что многие из них уже обладали так называемыми В-клетками, которые обнаруживают и запоминают патогены, а затем уничтожают их с помощью выработки антител.

Кроме того, В-клетки способны выявлять шиповидные белки — части ключевого компонента многих видов коронавирусов. Оказалось, что практически все бета-коронавирусы могут распознать B-клетки памяти из более «старых» образцов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению детского инфекциониста, сезонный грипп является не менее опасным заболеванием, чем коронавирус нового типа.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье пандемия сезонная простуда


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи Нижнего Новгорода расследуют обстоятельства гибели женщины в ...
Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»
На Марсовом поле меняют газовую горелку у Вечного огня
В Петербурге прививки от гриппа сделали более 1,1 млн жителей
За сентябрь в Ленобласти выписали штрафов на 4,7 млн рублей за ...
В Калининском районе открылся новый гериатрический центр
Для проезда в Турции иностранцам теперь нужен цифровой код
В Госдуме предложили отправить родителей школьников в отпуск на время каникул