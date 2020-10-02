Сезонная простуда может помочь спастись от заражения COVID-19

Оказалось, что после перенесенной сезонной простуды иммунная система человека гораздо лучше справляется с защитой от клеток коронавируса SARS-CoV-2.

Американские ученые проанализировали образцы крови больных, выздоравливающих от коронавирусной инфекции, и обнаружили, что многие из них уже обладали так называемыми В-клетками, которые обнаруживают и запоминают патогены, а затем уничтожают их с помощью выработки антител.

Кроме того, В-клетки способны выявлять шиповидные белки — части ключевого компонента многих видов коронавирусов. Оказалось, что практически все бета-коронавирусы могут распознать B-клетки памяти из более «старых» образцов.