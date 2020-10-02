Главный детский инфекционист Петербурга назвала коронавирус не самой опасной инфекцией

Точно диагностировать грипп или коронавирус на основании жалоб и осмотра невозможно. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Точно диагностировать грипп или коронавирус на основании жалоб и осмотра невозможно. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Грипп может быть не менее опасным, чем коронавирусная инфекция нового типа. Такое заявление сделал главный детский инфекционист Елена Дондурей, заведующая отделением ДГБ №5 им. Филатова.

По ее словам, грипп может стать причиной осложнений, в результате которых ребенка нужно будет лечить в реанимации. И добавила, что при различных инфекциях возможны серьезные осложнения.

Как сообщило Агентство бизнес новостей, Дондурей подчеркнула, что что Covid-19 не самая опасная болезнь, ведь до ее появления люди сталкивались с тяжелой РС-вирусной инфекцией.

Врач также отметила, что в осенне-зимнем сезоне риску заболеть новой коронавирусной инфекцией больше подвержены дети.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, ученые выявили главных распространителей коронавируса.