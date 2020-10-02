Ученые выявили главных распространителей коронавируса

По словам ученых, дети — эффективные передатчики в этой обстановке. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

По словам ученых, дети — эффективные передатчики в этой обстановке. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Главными распространителями коронавируса в мире являются дети и молодежь. К такому выводу пришли ученые Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса, Калифорнийского университета.

Специалисты провели исследование, которое показало значительную роль детей как переносчиков вируса, в то время как сами они считаются наименее уязвимой социальной группой перед Covid-19.

Как сообщили в журнале Science, ученые изучили 85 тыс. случаев заражения новым вирусом в двух штатах на юге Индии. Выяснилось, что 71% заболевших никого не заразил, в то время как лишь 8% инфицированных спровоцировали около 60% новых случаев.

Исследователи также отметили, что чаще всего заражения происходят при контакте людей из одной возрастной группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус становится более заразным из-за мутаций. По словам ученых, что процесс взаимосвязи рецепторов коронавируса и здоровой клетки намного сложнее, чем у большинства других вирусных белков.