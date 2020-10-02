Ученые: коронавирус становится более заразным из-за мутаций

Британские специалисты из Института Фрэнсиса Крика полагают, что коронавирус способен мутировать для облегчения процесса проникновения в человеческий организм.

Как сообщает Fox News, эксперты выяснили, что белковые шипы коронавируса умеют принимать одну из десяти форм и усиливать способность проникновения вируса в здоровые клетки. Результаты исследования показали, что обнаруженный в Китае первоначальный вариант COVID-19 не был способен на подобные мутации.

Исследователи заявляют, что процесс взаимосвязи рецепторов коронавируса и здоровой клетки намного сложнее, чем у большинства других вирусных белков. Даже у гриппа и ВИЧ более простые процессы активации.

Как утверждают ученые, около 70% обнаруженных геномов вируса уже мутировали

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