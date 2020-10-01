Найдено средство натурального происхождения от коронавируса

Естественно вырабатываемый фермент может стать эффективным средством от коронавирусной инфекции нового типа. К такому выводу пришла группа ученых из Китая и США.

Речь идет об антиоксиданте каталаза, который способен оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям. Этот фермент присутствует в тканях животных, растений, грибов, а также в микроорганизмах. В человеческом теле он локализуется в эритроцитах, печени, почках.

Как сообщили в журнале Advanced Materials, данный фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, которые участвуют в иммунном ответе организма.

Кроме того, эксперименты показали, что каталаза способен защитить и клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких. Самое главное преимущество данного фермента — простота в изготовлении и доступная стоимость.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России запатентовали вторую вакцину от коронавируса.