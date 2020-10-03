Петербурженка победила в вокальном телешоу «Голос 60+»

Петербурженка победила в вокальном телешоу &#171;Голос 60+&#187;
Женщина покорила всех своим голосом. Фото: instagram.com/voice1tv

Во время финального выступления женщина исполнила песню «На тот большак».

91-летняя Дина Юдина из Санкт-Петербурга победила в телешоу «Голос 60+» на Первом канале. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте проекта.

В финале женщина исполнила композицию из фильма «Простая история» под названием «На тот большак». В восторге остались не только жюри, но и зрители. Благодаря этому певица, состоявшая в команде народной артистки России Тамары Гвердцители, выиграла главный приз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Ваенга разочаровала поклонников, спев вживую на шоу «Голос 60+». Продемонстрировав зрителям трясущиеся руки, исполнительница отметила, что выступать на сцене перед жюри очень страшно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
голос 60+ первый канал


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сентябрь саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов в Петербурге и ...
Барриос после матча со «Спартаком» уедет играть за сборную Колумбию
В Петербурге лучшие педагоги получат премии
Пашаев занялся поиском обливших его фекалиями активистов
Ольга Бузова нуждается в операции на ноги из-за участия в «Ледниковом ...
В России за сутки выявили 9 859 инфицированных Covid-19
В Ленобласти шестеро занимались продажей наркотиков: их задержали
«Отличный ракурс»: Асмус показала фанатам сексуальный снимок