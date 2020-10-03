Петербурженка победила в вокальном телешоу «Голос 60+»

Во время финального выступления женщина исполнила песню «На тот большак».

91-летняя Дина Юдина из Санкт-Петербурга победила в телешоу «Голос 60+» на Первом канале. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте проекта.

В финале женщина исполнила композицию из фильма «Простая история» под названием «На тот большак». В восторге остались не только жюри, но и зрители. Благодаря этому певица, состоявшая в команде народной артистки России Тамары Гвердцители, выиграла главный приз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Ваенга разочаровала поклонников, спев вживую на шоу «Голос 60+». Продемонстрировав зрителям трясущиеся руки, исполнительница отметила, что выступать на сцене перед жюри очень страшно.