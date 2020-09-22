Елена Ваенга разочаровала поклонников, спев вживую на шоу «Голос 60+»

После выхода передачи на телевидении артистка возмутилась своей внешностью на экране. Она считает, что камера прибавила ей 20 лет и 10 килограммов. Скриншот: YouTube

После выхода передачи на телевидении артистка возмутилась своей внешностью на экране. Она считает, что камера прибавила ей 20 лет и 10 килограммов. Скриншот: YouTube

Известная певица Елена Ваенга, ставшая одним из наставником на шоу Первого канала «Голос 60+» неудачно выступила с одним из конкурсантов: вступила раньше музыки, а затем и вовсе забыла слова песни.

В рамках слепого прослушивания на программу пришел 67-летний Стефано Войс, который предложил наставникам свое исполнение песни Tu vuo fa l»americano («Ты хочешь стать американцем»). Ваенга решила спеть вместе с ним, однако, выйдя на сцену, попала в череду неловких ситуаций.

Сначала певица не дождалась начала композиции, а затем забыла слова песни и просто стояла молча. Ваенга объяснила, что подпевала только в тех местах, где точно знала текст, поскольку её итальянский далек от идеального. Продемонстрировав зрителям трясущиеся руки, исполнительница отметила, что выступать на сцене перед жюри очень страшно.

Напоминаем ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пенсионный фонд России отсудил у Ваенги 12 тысяч рублей.