Елена Ваенга разочаровала поклонников, спев вживую на шоу «Голос 60+»

Елена Ваенга разочаровала поклонников, спев вживую на шоу &#171;Голос 60+&#187;
После выхода передачи на телевидении артистка возмутилась своей внешностью на экране. Она считает, что камера прибавила ей 20 лет и 10 килограммов. Скриншот: YouTube

Известная певица Елена Ваенга, ставшая одним из наставником на шоу Первого канала «Голос 60+» неудачно выступила с одним из конкурсантов: вступила раньше музыки, а затем и вовсе забыла слова песни.

В рамках слепого прослушивания на программу пришел 67-летний Стефано Войс, который предложил наставникам свое исполнение песни Tu vuo fa l»americano («Ты хочешь стать американцем»). Ваенга решила спеть вместе с ним, однако, выйдя на сцену, попала в череду неловких ситуаций.

Сначала певица не дождалась начала композиции, а затем забыла слова песни и просто стояла молча. Ваенга объяснила, что подпевала только в тех местах, где точно знала текст, поскольку её итальянский далек от идеального. Продемонстрировав зрителям трясущиеся руки, исполнительница отметила, что выступать на сцене перед жюри очень страшно.

Напоминаем ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пенсионный фонд России отсудил у Ваенги 12 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
голос 60+ елена ваенга шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые обнаружили в мозге человека «скрытые» мысли
Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума
РФС признал ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»
Экологическая безопасность станет одной из приоритетных соцгарантий в Ленобласти
Прокуратура Ленобласти предотвратила самозахват территорий в Приозерском районе
В Петербурге гендиректор строительной компании стал фигурантом 24 уголовных дел
Корпорация «Яндекс» планирует купить банк «Тинькофф» за ...
Елена Ваенга разочаровала поклонников, спев вживую на шоу «Голос 60+»