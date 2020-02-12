Пенсионный фонд отсудил у Елены Ваенги 12 тысяч рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) подал в суд на компанию российской шансон-певицы Елены Ваенги ООО «Ваенга Мьюзик». Об этом свидетельствуют данные с картотеки Арбитражного суда в Петербурге.

Сообщается, что управление Пенсионного фонда потребовало взыскать с компании певицы штраф в размере 12 тысяч рублей. Штраф назначен за несвоевременное предоставление сведений по форме СЗВ-М за несколько месяцев 2017 года, а также по форме СЗВ-стаж за 2017 год.

Желание ПФР было удовлетворено судом. Теперь компания Ваенги должна заплатить штраф и дополнительно к нему тысячу рублей в качестве госпошлины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма. Предприниматель с неоднозначным прошлым обвинил организацию во лжи.