Пенсионный фонд отсудил у Елены Ваенги 12 тысяч рублей

Пенсионный фонд отсудил у Елены Ваенги 12 тысяч рублей
Елена Ваенга. Фото: instagram.com/vaengaofficial

Пенсионный фонд России (ПФР) подал в суд на компанию российской шансон-певицы Елены Ваенги ООО «Ваенга Мьюзик». Об этом свидетельствуют данные с картотеки Арбитражного суда в Петербурге.

Сообщается, что управление Пенсионного фонда потребовало взыскать с компании певицы штраф в размере 12 тысяч рублей. Штраф назначен за несвоевременное предоставление сведений по форме СЗВ-М за несколько месяцев 2017 года, а также по форме СЗВ-стаж за 2017 год.

Желание ПФР было удовлетворено судом. Теперь компания Ваенги должна заплатить штраф и дополнительно к нему тысячу рублей в качестве госпошлины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма. Предприниматель с неоднозначным прошлым обвинил организацию во лжи.

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