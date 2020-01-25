Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Прототип &#171;Волка с Уолл-стрит&#187; подал в суд на создателей фильма
Джордана Бедфорда сыграл Леонардо ди Каприо. Фото: kinopoisk.ru

Настоящий бизнесмен, послуживший прототипом главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит», подал в суд на создателей кинокартины.

Джордан Белфорт выступил с иском к компании Red Granite Pictures, выпустившей фильм. Предприниматель с неоднозначным прошлым обвинил организацию во лжи. По словам Бедфорда, фильм не был «законно финансирован», как это утверждает Red Granite Pictures.

Бизнесмен считает, что глава компании Риз Азиз присвоил себе $250 миллионов мошенническим путем, получив от государственной компании Малайзии 1MDB. Реальный Бедфорд требует выплаты в 300 млн долларов, а также расторжения контракта, по которому Red Granite Pictures продала права на его историю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Америке и Канаде активно раскупают билеты на комедию Клима Шипенко «Холоп».

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