Вирусолог допустил еще одну волну коронавируса весной 2021 года

Остается надеяться, что человечество научится полноценно жить с реальностью, в которой существует COVID-19. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Остается надеяться, что человечество научится полноценно жить с реальностью, в которой существует COVID-19. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Профессор Московского государственного университета (МГУ), доктор биологических наук Алексей Аграновский описал возможный сценарий нового всплеска коронавируса, который может прийтись на весну следующего года.

По словам специалиста, за год новая коронавирусная инфекция и биологически, и информационно заметно ослабнет. Таким образом, к весне или лету следующего года опасность COVID-19 не будет такой критичной. Тем не менее, инфекция, скорее всего, никуда не исчезнет из нашей жизни, приводит мнение Аграновского РИА Новости.

Кроме того, если грядущей весной вновь начнется резкий рост заражений, не стоит ждать столь же внезапного спада: утихать пандемия будет крайне неохотно. Напомним, что ежедневные новые случаи COVID-19 вновь бьют рекорды: за последние сутки в России выявили почти 10 тысяч инфицированных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ отрицательно относится к введению жестких ограничительных мер из-за коронавируса, так как они пагубно сказываются на экономике.